Заседание очередного оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Его провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Темпы распространения COVID-19 нарастают — за неделю в регионе зарегистрировано 466 случаев заболевания, на предыдущей – 319. Участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора вернуться к ограничительным мероприятиям.

Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы лиц старше 65 лет и беременных женщин. Как отметила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Зубун, в эпидпроцесс сейчас вовлечены все группы населения. Отмечается рост заболеваемости среди молодёжи и людей среднего возраста.

— Темп прироста заболевания новой коронавирусной инфекцией вырос на 46%. Значительно возросло количество случаев болезни среди детей и взрослого работающего населения. У жителей старшего возраста наблюдается небольшое снижение: мы видим, что большая доля привившихся против COVID-19 приходится именно на эту категорию граждан, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Зубун.

Наибольшее количество заболевших фиксируется в Хабаровске, Хабаровском районе, имени Лазо и Охотском. В Охотском районе с 26 мая зарегистрировано 165 случаев COVID-19, за последнюю неделю – 82 случая, в том числе 12 детей. Из них 11 посещали образовательные учреждения, в том числе и летние оздоровительные лагеря. Сохраняется карантин в поселке Новое устье и селе Вострецово. В эпидпроцессе также задействован поселки Охотск, Морской, Аэропорт, село Булгин. В Охотскую центральную районную больницу госпитализировано 16 человек, один в состоянии средней тяжести. 29 человек ранее были эвакуированы в больницы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Большинство заболевших проходит лечение на дому, бесплатными лекарствами обеспечены.

Ввиду сложной эпидобстановки, возобновляется практика вылетов в северные районы края только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции. Она должны быть выдана не ранее чем за три календарных дня до даты вылета. Те, кто имеет регистрацию в северных районах края, анализ проводится бесплатно за счет средств резервного фонда правительства Хабаровского края. Также бесплатно он делается тем, кто вылетает для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, в случае смерти (гибели) близких людей. В отношении сезонных рабочих, вылетающих в северные районы края для работы вахтовым методом, также необходим ПЦР-тест и наличие документа, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19.

По сообщению краевого минздрава, за последнюю неделю в регионе развернуто еще 110 коек, уровень загруженности составляет более 90%. К открытию ковидного госпиталя готовится «Городская больница №11», там под лечение жителей края открывают 150 мест.

— Михаилу Дегтяреву удалось договориться о дополнительном выделении 10 миллионов масок и 65 тонн дезинфицирующих растворов за счет средств федерального резервного фонда. Кроме того, министерство социальной защиты передало в больницы края около 100 кислородных концентраторов. Система здравоохранения пройдет еще один этап работы в режиме высокого напряжения и справится. Но те люди, которые ходят без масок, те, кто выступают против иммунизации, своими действиями приводят к непоправимым результатам. Ведь наши жители умирают от ковида каждый день, — подчеркнул Евгений Никонов.

По распоряжению зампреда министерство здравоохранения Хабаровского края проработает вопрос об открытии пункта вакцинации в арене «Ерофей». Всего вакцинацию против коронавирусной инфекции в Хабаровском крае прошли 130 тысяч человек. Также участники штаба приняли решение перевести в онлайн-режим проведение первых международных детских инклюзивных творческих игр.