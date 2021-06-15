Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса проектов развития гражданского общества 2021 года. В числе победителей 21 некоммерческая организация Хабаровского края. На реализацию своих инициатив НКО получат 29 млн рублей. Об этом сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

— Больше всего проектов прошло по направлению «Сохранение исторической памяти» – 5 инициатив. Также наши НКО победили в таких областях, как развитие науки, культуры и творчества, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, развитие институтов гражданского общества, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «Чужих детей не бывает» победила в конкурсе Фонда президентских грантов уже в пятый раз. В этом году она получит 3,5 млн рублей на создание Центра комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Место силы». Структура будет работать и с родителями, и с детьми, чтобы помогать семьям преодолевать трудности. Еще одна задача центра – это профилактика сиротства.

В список победителей также вошли 5 НКО, которые попробовали свои силы в конкурсе впервые. Так, АНО по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутистического спектра «Я ЕСТЬ» получит 500 тысяч рублей на свой проект «Видеомоделирование для детей с аутизмом: от идеи до обучения», а некоммерческое партнерство «Елабужское сообщество по повышению эффективности местного самоуправления» – 230 тысяч рублей на создание электронной «Книги Памяти».

— Самый большой грант среди новичков выиграло молодежное спортивно-досуговое общественное движение Хабаровского края «Пример» – 1,8 млн рублей. На эти средства НКО реализует проект по реабилитации детей с ДЦП на основе Бобат терапии и концепции развивающего ухода «Я смогу». Еще почти 1,4 млн рублей выделят благотворительному общественному движению помощи бездомным животным «Ангел хранитель» города Хабаровска на проект «Человек – собаке Друг», а Федерация регби Хабаровского края получит 1,2 млн рублей на создание региональной системы школьных соревнований по тэг-регби, — добавили в главном управлении.

Добавим, прием заявок на очередной конкурс президентских грантов 2021 года начнется 1 сентября. Вся информация размещена на сайте президентскиегранты.рф. Получить помощь в оформлении заявки на конкурс представители НКО региона могут в «Краевом центре развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций». Подробности по телефону: 8-800-2019-6-27.