Верхний слой дорожной полотна будет выполнен из щебеночно-мастчиного асфальтобетона.
В конце июня МУП «Дорремстрой» приступит к ремонту Березовского шоссе. Трасса будет приведена в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как рассказал начальник производственного отдела МУП «Дорремстрой» Алексей Белоносов, предприятию предстоит выполнить достаточно большой объем работы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Ремонтировать будем участок в семь километров. На некоторых отрезках заменим дорогу целиком – вместе с основанием, где-то обойдемся срезкой и обновлением верхнего слоя покрытия. Также в районе остановок общественного транспорта заново благоустроим пешеходные дорожки. По контракту завершить все работы необходимо до 30 октября, однако мы будем стремиться завершить работы к 15 сентября», — сказал он.
Верхний слой дорожной одежды будет выполнен из щебеночно-мастчиного асфальтобетона. По словам Алексея Белоносова, главными преимуществами технологии являются долговечность и износостойкость.
«Смесь мы производим на собственном заводе. На этапе подготовки асфальта добавляем специальный компонент, который придает асфальту эластичность», — сказал он.
Стоит отметить, что с применением этого же материала в этом году будет отремонтирована дорога по улице Ясной.
Эта запись была опубликована 17.06.2021в 14:03. В рубриках: Общество.
- В селе Матвеевка Хабаровского района откроют пожарную часть
- Жители края вместе с присвоением звания «Ветеран труда» получают право на краевые и федеральные льготы
- Более 170 квартир в Хабаровском крае могут отключить от газоснабжения
- В Хабаровске на улице Стрельникова горела квартира в жилом доме
- Почти 30 млн рублей получат НКО Хабаровского края на реализацию своих инициатив