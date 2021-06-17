Верхний слой дорожной полотна будет выполнен из щебеночно-мастчиного асфальтобетона.

В конце июня МУП «Дорремстрой» приступит к ремонту Березовского шоссе. Трасса будет приведена в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказал начальник производственного отдела МУП «Дорремстрой» Алексей Белоносов, предприятию предстоит выполнить достаточно большой объем работы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Ремонтировать будем участок в семь километров. На некоторых отрезках заменим дорогу целиком – вместе с основанием, где-то обойдемся срезкой и обновлением верхнего слоя покрытия. Также в районе остановок общественного транспорта заново благоустроим пешеходные дорожки. По контракту завершить все работы необходимо до 30 октября, однако мы будем стремиться завершить работы к 15 сентября», — сказал он.

Верхний слой дорожной одежды будет выполнен из щебеночно-мастчиного асфальтобетона. По словам Алексея Белоносова, главными преимуществами технологии являются долговечность и износостойкость.

«Смесь мы производим на собственном заводе. На этапе подготовки асфальта добавляем специальный компонент, который придает асфальту эластичность», — сказал он.

Стоит отметить, что с применением этого же материала в этом году будет отремонтирована дорога по улице Ясной.