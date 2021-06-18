Михаил Дегтярев сегодня проконтролировал ход работ по реконструкции набережной в Центральном районе Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до улицы Советской.

На объекте в качестве подрядчика работает АО «Акватик». Общая стоимость проекта – 1,1 млрд рублей. Предусмотрена гидрозащита класса III. Протяженность реконструируемого участка – 588 метров, в том числе причальное сооружение из трубошпунта – 323 метра и временное гидротехническое сооружение – 450 метров.

Проект — один из элементов туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары», в основе которого лежит идея запуска круизов по Амуру. Кластер, как предполагается, охватит прибрежную зону Амура от Хабаровска с Большим Уссурийским островом до Николаевска-на-Амуре с последующим включением Татарского пролива и зоны Шантарских островов в Охотском море. Ядро кластера – краевой центр, на территории которого находятся основные памятники культурно-исторического наследия края.

— Здесь будет современная лагуна, предназначенная для швартовки туристических судов, для личного водного транспорта хабаровчан. Хорошая стоянка, прогулочная зона – это будет законченный комплекс от речного вокзала до яхт-клуба, — уточнил Михаил Дегтярев. — Мы идем дальше, и в июле – августе предъявим эскизный проект соединения набережной и парка им. Муравьева-Амурского с прогулочной зоной на дамбе в Индустриальном районе. Планируем соединить всю абсолютно береговую линию единым комплексом, чтобы хабаровчане могли от яхт-клуба дойти пешком или доехать на роликах, на велосипеде до арены «Ерофей» и дальше.

Сейчас участок возле яхт-клуба готов на 63%. Подрядчиком задействован 21 человек и 3 единицы техники. На данный момент выполнены демонтаж бетонного ограждения, откосных плит и бермы, погружение трубошпунта и анкерных свай второго яруса, временная напорная канализация, обводной коллектор ручья Лесопильного, монолитная накопительная емкость. Высокий уровень воды в Амуре мешает выполнению работ по устройству анкерного больверка и наружной канализации. Высокие уровни воды Амур в 2019 и 2020 годах также оказали негативное воздействие на динамику производства работ.

Строителям необходимо выполнить устройство ограждений верхней и нижней прогулочной зон, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, установить ротонды и наружное освещение. По плану завершить все это они должны осенью этого года.

— Хабаровчан беспокоит еще один наш проект – дамба, защищающая Индустриальный район Хабаровска. Финансирование нами обеспечено. В открытом конкурсе на завершение строительства этого объекта победила сахалинская компания, которая начнет работу уже на следующей неделе. Зимой на входе в затон ими будет оборудовано устройство для установки батопорта и к осени 2022 года дамба будет введена в эксплуатацию. Что касается реконструкции набережной, работы здесь идут энергично, но я прошу подрядную организацию серьезно отнестись к этому проекту и закончить его в срок, — подчеркнул врио губернатора.