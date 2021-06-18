тали известны результаты выпускных экзаменов по трем предметам.
Ученица гимназии № 3 Владислава Русинова набрала 100 баллов на экзамене по химии. Выпускник Политехнического лицея Дмитрий Авдеев получил наивысшую отметку на ЕГЭ по географии. Учащиеся школы № 80 Полина Архипова и Александра Елисеева отличились на экзамене по литературе.
«Это отличные результаты, но мы ждем стобалльников и по другим предметам. Хорошие результаты ребята должны дать по информатике, русскому языку и физике. Также надеемся на наивысшие отметки по математике – по этому предмету у нас давно не было работ с максимальной оценкой», — сказал начальник отдела управления образования Алексей Соболев.
Также в городском управлении образования отметили, что по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество ребят, сдавших экзамены по данным предметам на 80 баллов и выше.
Следующие данные о результатах ЕГЭ будут известны 22 июня.
Эта запись была опубликована 18.06.2021в 09:19. В рубриках: Общество.
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