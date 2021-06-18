90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 62 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 11
Комсомольск — 27
Амурский район — 1
Вяземский район — 5
Охотский район — 12
Лазо район — 21
Совгаванский район — 2
Бикинский район — 1
Верхнебурейнский район — 7
Нанайский район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 166. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 133 783 жителя края, полностью завершили вакцинацию 106 923 человека.
Всего на лечении находится 1859 человек. В том числе 667 стационарно, 1192 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 645 случаев Covid-19. 51 341 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 18.06.2021в 10:19. В рубриках: Медицина.
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