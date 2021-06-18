В киноконцертном зале Краевого центра образования собрались ребята 9–11 лет, посещающие летние смены пришкольного лагеря отдыха. Министр ЖКХ края Дарий Тюрин рассказал им о важности раздельного сбора ТКО, о полигонах и предприятиях-переработчиках. После этого 200 человек сдали экзамен по раздельному сбору мусора.

С большим интересом ребята посмотрели видеоролик и презентацию с комментариями специалиста по раздельному сбору ТКО председателя Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимира Сидорова. К удивлению гостей, дети со знанием дела отвечали на вопросы «экзаменационной комиссии». После экзамена эрудиты получили призы.

Завершилось мероприятие торжественным открытием эко-бокса для раздельного сбора ТКО. Он был создан участниками «Российского движения школьников» под руководством педагогов в рамках акции «Добрая суббота». Дарий Тюрин и Владимир Сидоров рассортировали и отправили в эко-бокс первые «добрые» крышки и отработанные батарейки.

– Такая молодая аудитория была охвачена нами впервые. Ребята живо включились в диалог, показали понимание угрозы накопления ТКО, с удовольствием отвечали на вопросы по раздельному сбору. Мероприятие нужное, потому что оно затронуло умы и сердца детей, – прокомментировал событие Дарий Тюрин.

Напомним, что в Хабаровском крае действует станция по раздельному сбору «Поляна», работают около 30 предприятий-переработчиков, выпускающих вторичное сырье и продукцию из переработанных твердых коммунальных отходов, на дворовых территориях в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре есть действующие и оборудуются новые контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО.