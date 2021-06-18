Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 20 июня.

«Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в белых халатах. И было бы совершенно несправедливо отрицать титанический труд медицинского персонала, который ежедневно борется за здоровье и жизнь больных людей. Выйдя на пенсию, многие ветераны занимаются большой общественной работой», — сказал председатель городского совета ветеранов Павел Троценко.

За заслуги в развитии ветеранского движения, активную жизненную позицию, многолетнюю плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения благодарственными письмами были отмечены семь ветеранов-медиков. Среди них люди, которые более 50 лет отдали профессии.

«Мы восхищаемся благородным и самоотверженным трудом медицинских работников. Это люди, которые, несмотря на все трудности, спасают жизни, жертвуют многим ради здоровья горожан», — сказала и.о. заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Юлия Журавлева.

Также в рамках церемонии благодарственными письмами горздрава были отмечены еще семь человек. Среди них Виктор Пяк, который работает в отрасли более 40 лет, Лидия Павлова — здравоохранению она посвятила более 45 лет жизни, а также другие заслуженные врачи.

В завершение торжественной церемонии для участников выступили творческие коллективы.