В разгар работы постов оказались вакантными 2 должности.

Как рассказал начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ» Алексей Шабловский, текучка кадров в разгар сезона произошла по причине увольнения нескольких сотрудников, которые после получения первой зарплаты решили сменить работу на отдых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Летом на постах в местах массового отдыха у воды по сменному графику дежурят 16 человек. Отбор кандидатов мы проводим заблаговременно, чтобы люди смогли пройти специальный курс обучения. В этом году у нас много молодежи, но также пришли люди, которые работают с нами несколько сезонов. Мы предлагаем достойные условия труда: график 2/2 с 10 до 20 часов, полный социальный пакет. Зарплата без задержек — от 20 до 22 тысяч рублей ежемесячно. Также матросам-спасателям выдаются лодки, электромегафоны, спасательные круги, жилеты, кепки и даже сотовые телефоны», — пояснил Алексей Шабловский.

В этом году спасательные посты развернулись в районе базы отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Г.И. Невельского. В трех точках установлены мобильные конструкции для сотрудников, а на центральном пляже работает стационарный пост. Работать они будут ежедневно до 31 августа. Все это время ответственные будут следить за порядком на пляжных зонах, проводить профилактические беседы с отдыхающими, если потребуется, спасать утопающих и оказывать им первую помощь.

Как отметил Алексей Шабловский, в зоне ответственности матросов-спасателей уже удалось избежать трагедий: ребята помогли выбраться на берег женщине, которая решила искупаться в Амуре. Также они 6 раз оказывали первую медицинскую помощь и 6 раз вызывали правоохранительные органы для работы с несовершеннолетними, находящимися у воды без присмотра взрослых.

Подробную информацию о том, как стать матросом-спасателем, можно узнать по адресу: ул. Калинина, 63, МКУ «Центр проведения спасательных работ». Телефон 30-64-17.