Лицензию получил МАУК «Зооцентр «Питон», сообщение об этом пришло в территориальное Управление Россельхознадзора 18 июня 2021 года.

В начале июня сотрудники Межрайонного отдела по Хабаровскому краю (город Комсомольск-на-Амуре) Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям проверили зооцентр на соответствие необходимым требованиями. И, судя по результату, претензий у надзорных органов к комсомольскому «Питону» нет.

Лицензия на право содержания животных и осуществления соответствующего вида деятельности внесена в реестр Россельхознадзора, размещенный на официальном сайте ведомства.

Лицензирование российских зоопарков, зоосадов, цирков, дельфинариев и океанариумов введено Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» в 2018 году. До 1 января 2022 года такие проверки должны пройти всем заведениям, где содержатся животные.