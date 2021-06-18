В преддверии дня медицинского работника врио губернатора Хабаровского края встретился с коллективом краевого перинатального центра имени профессора Г.С. Постола. Здесь трудятся 176 врачей и 290 работников из категории среднего медперсонала.

Это ведущее медучреждение региона, в котором принимают около 4 тысяч родов ежегодно, оказывая помощь, в том числе, женщинам высокой группы риска в период беременности, родов и после родов. Специалисты перинатального центра выхаживают новорожденных даже с экстремально низкой (менее килограмма) массой тела. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Вы – первые люди, с кем сталкивается человек, приходя в этот мир. Вы каждый день, независимо от даты, трудитесь, порой не зная сна и отдыха, спасая жизни женщин и новорожденных и помогая новым жизням появиться на свет. Вы – настоящие герои! – сказал, обращаясь к медработникам, Михаил Дегтярев.

Пообщался глава региона и с пациентками перинатального центра – а сюда едут наблюдаться и рожать детей женщины со всего Хабаровского края. Сегодня готовится к выписке молодая хабаровчанка, родившая 11 июня троих девочек. Для таких женщин предусмотрена новая мера поддержки: они смогут купить квартиру или дом за счет средств краевого бюджета. Соответствующее постановление Михаил Дегтярев подписал 17 июня.

— Это дар, когда на свет появляются сразу трое малышей или даже больше. И мы чувствуем особую ответственность перед мамами. Поэтому я принял такое решение, это не очень большие деньги для бюджета, но большое подспорье для многодетной семьи, — подчеркнул врио губернатора.

На приобретение жилья можно будет потратить до 7 миллионов рублей. Льгота распространяется на жительниц края, родивших одновременно трех и более детей, начиная с 1 января 2021 года.

Уточним, что с начала года в краевом перинатальном центре на свет появились уже две тройни. По словам специалистов, рождение троен – это один случай на 8 тысяч родов.