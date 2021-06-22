Сегодня в рамках рабочего визита заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровск состоялись два совещания, посвященные наиболее острым для региона проблемам.

Первое было посвящено развитию жилищного строительства.

— Мы должны сделать так, чтобы цена снижалась. Это не перспектива, это задача, которая поставлена. Мы продумали целый ряд механизмов, которые должны помогать инвесторам строить. Мы разработали возможность применения преференциальных режимов в строительстве. Что это значит? Это значит, что строители будут платить меньше налогов, что у них облегчится режим получения земельных участков. Это значит, что мы будем иметь возможность помогать с инфраструктурой, — подчеркнул Юрий Трутнев.

В текущем году в Хабаровском крае запланирован ввод в эксплуатацию 317 тысяч квадратных метров жилья – это на 38% выше уровня прошлого года. Запланировано сдать 43 многоквартирных дома, которые возводят 28 застройщикров.

— Перед Хабаровским краем стоит задача по увеличению к 2025 году объемов жилищного строительства до 1 млн квадратных метров ежегодно. Для достижения этой цели нам необходимо решить вопросы создания инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечения крупных застройщиков жилья на территорию края, создания благоприятного климата для строительной отрасли, — уточнил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. – По согласованию с администрациями Хабаровска и Хабаровского района нами уже определены земельные участки для масштабной комплексной застройки почти на 3,5 млн квадратных метров жилья.

В настоящее время совместно с АО «ДОМ.РФ» ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков федеральной собственности на переулке Брянском и улице Связной в краевом центре. Их планируется освоить с применением нового механизма комплексного развития территорий. Также с АО «ДОМ.РФ» проводится работа по созданию системы арендного жилья на территории края.

Также рассматриваются площадки для реализации проекта «Дальневосточные кварталы». В частности, в Хабаровске предложена территория на улице Локомотивной. На земельном участке площадью 83 га возможно построить около 500 тысяч квадратных метров жилья. Для обеспечения участка теплоснабжением необходимо строительство перемычки «Авангард» между магистральными теплотрассами от района «Пятая площадка» до теплотрассы в районе ЖБИ-4.

Выступая на совещании по реализации крупных инвестиционных проектов на территории края, Михаил Дегтярев отметил, что регион привлекателен для инвесторов.

В инвестиционном портфеле Хабаровского края сейчас края находится 338 проектов на общую сумму более 2 триллионов рублей.

— Край неплохо закончил 2020 год с ростом инвестиций на 24%. Введены в эксплуатацию производственно-логистический комплекс на территории парка Авангард, завод по производству водосточной системы из ПВХ, завод по переработке рыбы в Николаевском районе, ТЭЦ в Советской Гавани, — напомнил глава региона.

Правительство края находится в постоянном диалоге с инвесторами. По поручению врио губернатора проведена комплексная модернизация системы управления инвестиционными процессами. Создано «одно окно» для инвесторов на базе «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Сегодня агентство – единая площадка по работе с инвесторами на территории края. В перспективе – создание единого «цифрового офиса», цифровой системы управления инвестиционным развитием края.

Запущен принципиально новый портал для инвесторов. Инвестор через личный кабинет может удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать движение проекта. Существенно модернизировали инвестиционное законодательство. В конце 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса снизили порог инвестиций для предоставления земельных участков без торгов и ввели инвестиционный налоговый вычет.