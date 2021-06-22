Повторный курс вакцинации от COVID-19 решил пройти врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

— Первый раз я прививался еще в прошлом году, в июле и в августе. Был в числе первых, кто испытал на себе действие нашей российской вакцины «Спутник V», разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас, по прошествии одиннадцати месяцев, количество антител в крови существенно снизилось, поэтому я решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день, — объяснил свое решение Михаил Дегтярев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным на 21 июня, в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысяч жителей региона получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1500 до 2000 человек. Этот показатель стабилен, но с прошлой недели в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации отмечается повышенный интерес у граждан к вакцинации.

Главный врач хабаровской городской поликлиники № 3 Ольга Гусева, куда глава региона обратился для вакцинации, отметила, что запись на прививку от новой коронавирусной инфекции – максимум на три дня вперед. Она подчеркнула, что за весь период наблюдений за вакцинированными гражданами никаких серьезных осложнений среди пациентов поликлиники не выявлено.

— Вопрос о введении обязательной вакцинации, какой бы категории населения это не касалось, должен быть тщательно проанализирован. Не думаю, что нам нужно идти на такие меры. Люди в Хабаровском крае сознательные, и без всяких указаний сверху продолжат прививаться, — высказал свою точку зрения на возможность принудительной вакцинации Михаил Дегтярев. — Нужно все делать аккуратно.

Уточним, что в Хабаровске уже работают два мобильных пункта вакцинации: в бизнес-центре на площади им. Ленина и в торговом центре в Индустриальном районе. Там можно сделать прививку без предварительной записи. Врио губернатора дал поручение открыть еще один мобильный пункт вакцинации, он расположится в арене «Ерофей» и распахнет свои двери для всех желающих уже в среду, 23 июня.