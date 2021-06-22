102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 62 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 100;
Хабаровский район — 2.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 95. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 138 368 жителей края, полностью завершили вакцинацию 110 445 человек.
Всего на лечении находится 1969 человек. В том числе 738 стационарно, 1231 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 054 случая Covid-19. 51 629 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 22.06.2021в 11:29. В рубриках: Медицина.
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