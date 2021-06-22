Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал Постановление, которое вводит новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Документом все сотрудники в возрасте 65 лет и старше, а также беременные женщины переводятся на дистанционный режим работы. Требование не распространяется лишь на руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятий и организаций. Также в документе отмечено, что из указанных категорий граждан продолжать работу в обычном режиме смогут работники, прошедшие вакцинацию от COVID-19, имеющие подтверждающие документы.

Напомним, что также с 21 июня в Хабаровском крае начало действовать обязательное требование для вылетающих в северные районы (Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский) о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. За счет средств резервного фонда Правительства Хабаровского края такие тесты могут сделать жители с регистрацией в северных районах, а также люди, вылетающие для ухода или на похороны близких родственников. Дополнительные требования о предоставлении сертификата вакцинации распространяются на граждан, которые вылетают в северные районы края и на сезонные работы.

В Охотском районе сейчас сохраняется карантинный режим в двух поселках: Вострецово и Новое Устье. Начиная с 26 мая, там заболело коронавирусом 228 человек. Еще один очаг COVID-19 зафиксирован в Ульчском районе. В поселке Де-Кастри с 15 июня с признаками ОРВИ к врачам обратились 58 человек, у 41 тест дал положительный результат на коронавирус. Накануне с симптомами COVID-19 к врачам обратились несколько жителей Богородского. Им проведено тестирование.

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 102 лабораторно-подтвержденных случая коронавируса. Умерли 2 человека. Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 138576 человек, полностью завершили вакцинацию 110808 человек.