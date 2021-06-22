На Дальневосточной железной дороге открылись два новых пункта, где пассажиры и железнодорожники могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Возможность поставить прививку появилась в медицинских пунктах на вокзалах Владивостока и Южно-Сахалинска. Вакцинация проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Информация о гражданах, получивших вакцину, вносится в федеральный регистр вакцинированных и портал «Госуслуги», после чего формируется электронный прививочный сертификат.

Всего на ДВЖД действует 23 пункта вакцинации. Сделать прививку можно не только в крупных учреждениях сети «РЖД-Медицина», но и в отраслевых поликлиниках на станциях Облучье, Новый Ургал, Беркакит, Поронайск и других, также на вокзалах в Хабаровске (круглосуточно), Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Тынде и др. Для вакцинирования работников железнодорожных предприятий БАМа организуются специальные выезды медицинских бригад.

С начала года более 21 тыс. сотрудников магистрали вакцинировались препаратами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме этого, вакцинировано более 7,8 тыс. жителей городов и поселков в границах Дальневосточной железной дороги.