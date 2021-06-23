От развития экономики зависит состояние медицинских, образовательных учреждений, дорог, качество жизни людей. Последние два года в развитии и Хабаровского края, и всей нашей страны были не самыми простыми. Пандемия оказала существенное влияние на темпы экономического роста, жизнь людей. Тем не менее, стоящие перед нами задачи никто не отменял. Надо заниматься развитием экономики, социальной сферы. Вчера мы уже провели встречу с рядом инверторов. Эту работу мы будем продолжать, – открыл совещание Юрий Трутнев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По итогам 2020 года объем ВРП Хабаровского края остался на прежнем уровне к 2019 году. При этом обеспечен рост в отраслях металлургии (113,9%), добычи угля (153,8%) и производства строительных материалов (104,8%). Динамика инвестиций в основной капитал положительная. По темпам роста инвестиций край занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока (124,7% к 2019 году).

– Наша задача – обсудить ситуацию в тех отраслях, в которых можно добиться интенсивного роста. Это добыча полезных ископаемых. На рост экономики оказывает влияние газификация края. Отдельно мы рассматривали вопросы жилищного строительства, – заметил вице-премьер.

Ведущей в экономике Хабаровского края является горнодобывающая отрасль. Как сообщил глава региона Михаил Дегтярев, на ее долю приходится более 7 % ВРП и более 11 % налоговых доходов бюджета края. В отрасли заняты почти 12 тыс. человек. Деятельность по добыче драгоценных, цветных металлов, каменного угля в крае осуществляют 32 предприятия.

Основу минерально-сырьевой базы Хабаровского края составляют месторождения благородных металлов, олова, меди, каменного угля. Имеются также многочисленные рудопроявления этих полезных ископаемых, определяющие высокие перспективы прироста запасов и, соответственно, развития горной промышленности.

В Хабаровском крае расположено почти полтысячи месторождений различных полезных ископаемых. Он занимает третье место в ДФО по запасам меди, четвертое по запасам олова и пятое по запасам золота. Так, достигнутые характеристики сырьевой базы золота обеспечивают его запасы по месторождениям Малмыж, Дяппе, Перевальное, Многовершинное, Благодатное и другие. При этом последние три обеспечивают большой вклад в добычу золота в регионе, которая составляет более 30 тонн этого металла. Перспективы увеличения золотодобычи в первую очередь связаны также с Малмыжским месторождением, после выхода на проектную мощность которого в 2025 году планируется добывать около 16 тонн золота ежегодно, что позволит региону войти в тройку лидеров по добыче этого металла в ДФО.

Практически все олово в стране добывается именно в Хабаровском крае. Это более 4 тыс. тонн или 96,6% от добычи по стране в целом. Основной вклад в такие показатели вносит освоение Фестивального и Правоурмийского месторождений.

В ближайшие годы край может занять первое место по добыче меди. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, в крае на настоящий момент создается уникальный кластер по производству меди, имеющий масштабы мирового уровня. Это стало возможно за счет прироста более 5 млн тонн запасов на Малмыжском месторождении, которое в настоящее время подготавливается к освоению с плановым началом добычи в 2023 году и выходом на проектную мощность к 2025 году с уровнем более 300 тыс. тонн меди ежегодно. Это примерно треть от текущей общероссийской добычи меди, которая составляет 970 тыс. тонн. Кроме того, в регионе ведутся активные геологоразведочные работы на аналогичных по типу перспективных участках, Болонской площади и Понийском участке, который, кстати, был выявлен за счет средств федерального бюджета и куплен на аукционе Роснедр в прошлом году Русской медной компанией за 8,5 млрд рублей.

Всего в регионе выдано 659 лицензий, в том числе 316 лицензий, выданных по «заявительному» принципу. Из общего количества лицензий в отношении 6% (37 лицензий, из них 35 – на участки недр с благородными металлами) ведется процедура досрочного прекращения права пользования недрами, выданы уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недрами и возможном досрочном прекращении права пользования недрами в случае их неустранения. При этом большая часть уведомлений (29 уведомлений) выдана по лицензиям на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений золота. Основными причинами невыполнения условий пользования недрами стали несвоевременная подготовка проектной документации (лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых), срыв сроков подготовки отчета по результатам геологоразведочных работ, сроков подготовки технического проекта (лицензии на одновременное геологическое изучение (поиск, разведка) и добычу полезных ископаемых), неполное выполнение объемов добычи по техническому проекту и сроки выхода предприятия на проектную производительность (лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых). По мнению Александра Козлова, необходимо использовать меры по административному и экономическому стимулированию недропользования с учетом специфики региона. А также усилить контроль за выполнением условий лицензионных соглашений.

Обсуждалось проведение геологоразведочных работ в крае. За последнюю пятилетку объем затрат на геологоразведку составил более 19,5 млрд рублей. Большая часть – это средства недропользователей и от 5 до 10% в год вкладывается средств федерального бюджета. По данным Хабаровского края, в 2020 году инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы составили 7,7 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. В 2021 году на проведение геологоразведочных работ планируется направить не менее 3,0 млрд. рублей.

– Текущая обеспеченность ресурсами и дальнейшая доразведка перспективных площадей позволяет нам говорить о созданных условиях по дальнейшему наращиванию добычи драгоценных и цветных металлов. До 2025 года планируем добычу золота поддерживать в объеме 25 – 25,5 тонн, – уточнил Михаил Дегтярев.

Рассматривались вопросы обеспечения природным газом потребителей Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Было отмечено, что основным источником для обеспечения потребности в газе с 2023 года должен стать проект «Сахалин-3» компании «Газпром».

Поставки природного газа в Хабаровский и Приморский края осуществляются по магистральным газопроводам «Оха – Комсомольск-на-Амуре» (изношен, планируется вывод из эксплуатации в 2025 году) и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В рамках исполнения поручения Правительства РФ Минэнерго России подготовлен проект плана мероприятий по переподключению потребителей, подключенных к магистральному газопроводу «Оха – Комсомольск-на-Амуре», к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Также подготовлены директивы для ПАО «Газпром», включающие мероприятия по переподключению на участке от пос. Октябрьский до г. Комсомольск-на-Амуре.

С учетом существующих планов по запуску инвестиционных проектов и вводу объектов генерации, совокупное потребление природного газа Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев (без учета СПГ) вырастет более чем вдвое на горизонте 5 лет – с 5,7 млрд куб. м в 2020 году до 12,0 млрд куб. м в 2025 году.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минприроды России совместно с Роснедрами поручено проанализировать причины снижения запасов полезных ископаемых в Хабаровском крае и представить предложения по решению указанного вопроса. Минэнерго России совместно с ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и Правительством Хабаровского края поручено в двухнедельный срок подготовить предложения по срокам и источникам финансирования реконструкции участка магистрального газопровода от п. Октябрьский – до г. Комсомольск-на-Амуре.