Ремонт на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе не отразился на обеспечении региона бензином. Итоги прохождения работ подвели на заседании оперативного топливного штаба при губернаторе края. После обслуживания оборудования завод планово вышел на технологический режим, что было подтверждено Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. При этом поставки автомобильного топлива на АЗС заправочной сети «ННК», реализующей бензин с НПЗ, осуществлялись ежедневно за счет заранее закупленных партий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Завод не работал с 19 апреля почти по конец мая. Правительство края вело постоянный мониторинг прохождения ремонтных работ на Хабаровском НПЗ. О результатах докладывали врио губернатора края Михаилу Дегтяреву. Компанией «ННК» был заранее создан почти месячный запас топлива, а также организованы его дополнительные поставки, что позволило оперативно завозить бензин на АЗС и закрывать все потребности наших автомобилистов. Специалисты комитета по ТЭК в это время каждодневно объезжали заправки, контролировали фактическое наличие бензина. Перебоев за весь период ремонта выявлено не было, – отметил председатель краевого комитета по развитию ТЭК Алексей Морозов.

Хотя оперативный штаб по контролю за обеспечением бесперебойных поставок топлива в правительстве первоначально создавался для решения кризисных задач, впоследствии было решено продлить его работу. Сейчас в штаб входят представители прокуратуры края, Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, УФАС по Хабаровскому краю, руководители ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», АО «ННК-Хабаровский НПЗ», ООО «Флагман». На заседаниях штаба решаются самые насущные задачи – участники сообща помогают местным нефтетрейдерам ускорить поставки, рассматривают динамику цен на российских биржах, обсуждают, как нивелировать риски от дорогих закупок.

Так, на последнем заседании штаба совместными усилиями удалось помочь компании «Флагман», обслуживающей отдаленные территории края, сократить сроки поставки для нее партий дизельного топлива. В противном случае, если бы поставщики не откликнулись на просьбу властей, в северных районах могли бы возникнуть временные перебои. В настоящее же время нехватки как бензина, так и дизельного топлива, по информации, которой располагает штаб, в регионе нет.