119 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 73 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 97

Охотский район — 18

Комсомольск — 3

Амурский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 967 койки. Свободно 146. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 142 219 жителей края, полностью завершили вакцинацию 113 050 человек.

Всего на лечении находится 2049 человек. В том числе 821 стационарно, 1228 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 284 случая Covid-19. 51 774 человека выздоровело.