В Правительстве края утверждено постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки. В целях профилактики распространения COVID-19 установлена максимальная наполняемость театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, концертных площадок, спортивных арен в объеме не более 75% от максимальной загрузки. В целом массовые мероприятия культурной, спортивной, просветительской направленности должны проводиться с численностью не более 100 человек. При этом не запрещено проводить ярмарочные и выставочные мероприятия на открытом воздухе, но организаторы должны учитывать все рекомендации по осуществлению контроля за масочным режимом и обеспечивать выставочные зоны санитайзерами.

Напомним, что накануне в Хабаровском крае было зафиксировано 119 новых случаев COVID-19. Два поселка в Охотском районе: Новое Устье и Вострецово по-прежнему закрыты на карантин. Очаг коронавируса зафиксирован и в Ульчском районе, где лабораторно подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Там сейчас принимаются экстренные меры, решается вопрос о возможном введении карантина.

Всего в Хабаровском крае развернуто 967 коек в 14 больницах, из них 821 койка уже занята. Загруженность мест составляет 85%.