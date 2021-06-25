Празднованием Дня молодежи и турниром ветеранов завершится текущая неделя в краевой столице. Хабаровчан вновь ждут развлекательные, спортивные и образовательные события. В субботу на городских площадках за первенство поборются ветераны спорта края по пляжному волейболу. А в воскресенье Хабаровск присоединится к краевому фестивалю воздушных змеев «Молодежь27».

– В эти выходные программа разнообразная. Мероприятия, которые пройдут в Хабаровске, совершенно непохожи друг друга и будут интересны всем. При этом при их проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора и установленные в регионе ограничения, – отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Игры турнира по пляжному волейболу пройдут в субботу, 26 июня, в СК «Энергия». Прийти поболеть за ветеранов спорта смогут все желающие. Соревнования начнутся в 11:00.

В воскресенье в то же время на Комсомольской площади начнет работу тематическая площадка «День безопасного труда!». Ее участников просветят в вопросах охраны труда. На площадке будут работать фотозоны, спортзона, демонстрационный пункт средств индивидуальной защиты, а также выставка спецтехники и грузоподъемных машин. Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по охране труда, поучаствовать в специальных мастер-классах, а также пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Самым ярким и масштабным мероприятием в День молодежи станет краевой фестиваль воздушных змеев «Молодежь27», который в Хабаровске пройдет сразу на семи площадках. Среди них: парковка у арены «Ерофей», площади им. Ленина, «Город воинской славы» и ДК «Русь», территории у кинотеатра «Хабаровск», стадиона имени Ленина и «Платинум Арены». Запуск змеев состоится ровно в 12:27. В это же время акция начнется во всех районах края. Воздушного змея гости праздника смогут получить бесплатно у организаторов.

– Присоединиться к фестивалю можно и онлайн. Для этого необходимо запустить своего бумажного змея, причем в любом месте и опубликовать фото или видео в своих социальных сетях с хештегами акции: #Молодежь27, #ВышеНеба, #ЛетаемХабКраем, – добавили в ведомстве.

Отметим, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут во всех районах края. Так, например, в селе Троицкое Нанайского района 26 июня состоится молодежный фестиваль «МегаМарафон – 21». В программе мероприятия спортивные состязания «Гонка героев», праздник красок Холи и творческая ярмарка.