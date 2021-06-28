182 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 78 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 129
Комсомольск — 1
Верхнебуреинский район — 11
Нанайский район — 2
Охотский район — 39
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1144 койки. Свободно 213. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 150 393 жителя края, полностью завершили вакцинацию 117 219 человек.
Всего на лечении находится 2319 человек. В том числе 931 стационарно, 1388 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 921 случай Covid-19. 52 127 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 28.06.2021в 09:49. В рубриках: Медицина.
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