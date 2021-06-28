В Правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 963 новых случаев заболевания COVID-19 против 643 случаев, зафиксированных на прошлой неделе. Наибольший прирост наблюдался в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, имени Лазо, Хабаровском и Охотском муниципальных районах края.

Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, отметила увеличение доли заболевших среди лиц старше 65 лет и среди детей в возрастной группе от 0 до 2 лет. Также в крае зафиксированы 5 случаев заноса инфекции на летних площадках в Хабаровске и Комсомольске. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. На севере края в двух поселках Охотского района и в Де-Кастри Ульчского района продолжает действовать карантин. Также в одном из вахтовых поселков Охотского района зафиксирован занос COVID-19, проводится расследование.

– Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предлагает ввести запрет на проведение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей. Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Предлагаем ограничивать работу ночных клубов. Это связано с тем, что мы видим прирост заболеваемости и среди молодого поколения. Необходимо ужесточать контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Рекомендуем переводить все встречи и совещания с численностью более 10 человек в режим видеоконференций, – сказала Татьяна Зайцева.

За последнюю неделю в Хабаровском крае для лечения новой коронавирусной инфекции оборудовали дополнительно 311 коек. Тем не менее заполняемость коечного фонда в крае составляет более 80%. Как сообщили в региональном минздраве, сегодня планируется ввести еще 250 коек в городской больнице №10 Хабаровска и городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре. Из Федерального министерства здравоохранения в край доставили 15000 доз вакцины против COVID-19, сегодня планируется поступление еще 50000 комплектов.

– С сегодняшнего дня, 28 июня, мы возобновляем иммунизацию населения, а также в ближайшие дни открываем еще 4 мобильных пункта в разных районах города Хабаровска: в ТЦ «Южный парк», ТЦ «Большая Медведица», ТЦ «Стрелка» и Леруа Мерлен. К вакцинации подключилась и частная клиника, эту практику мы будем расширять. Напомним, что вакцина для жителей РФ бесплатна, – сообщила Елена Волкова, и.о. заместителя министра здравоохранения Хабаровского края.

Расписание работы всех мобильных пунктов вакцинации будет скорректировано. Зампред краевого правительства Евгений Никонов поручил организовать вакцинацию населения в таких «уголках здоровья» с 10:00 до 20:00, без выходных дней. В случае необходимости пункты вакцинации будут работать до 22:00. К работе в них должны быть привлечены студенты ДВГМУ и медицинского колледжа, а также волонтеры, которые будут помогать с оформлением документов.

– Ситуация очень тревожная. Мы с вами получаем ежедневный прирост заболевших. Приближаемся к цифре в 200 случаев ежесуточно. С учетом поступившей вакцины нам необходимо наращивать темпы вакцинации, делать кампанию понятной и удобной для людей, – сказал Евгений Никонов.

В конце прошлой недели Минздрав РФ сообщил о новых правилах вакцинации. С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, «Спутником V» можно иммунизировать беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания. Между тем, в Хабаровском крае начали научные исследования по влиянию коронавирусной инфекции на организм человека. Главный внештатный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова рассказала о первых результатах.

– Мы делаем вывод о необходимости ранней иммунизация организма, в течение полутора-трех месяцев после выздоровления от COVID-19. Этот вывод полностью корреспондирует с данными ВОЗ: антитела после болезни не влияют на эффективность вакцинации. Такие же выводы и у израильских коллег, они иммунизируют переболевших в течение нескольких месяцев после болезни. Если человек переболел COVID-19 и, если человек старше 50 лет, необходимо защищать свой организм. Прививка в этом случае является показанием к иммунизации, – заключила Анна Кузнецова.

Всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1144 койки. От коронавирусной инфекции привито 151221 житель края, полностью завершили вакцинацию 117219 человек. Житель края, который находится в регистре вакцинированных под номером 150000, прошел вакцинацию в Комсомольске-на-Амуре.