В прошлом году в тепличном комплексе Хабаровского специализированного лесного хозяйства, расположенном в пригороде краевой столицы, было выращено более 3 млн сеянцев лиственницы даурской с закрытой корневой системой. В новом сезоне специалисты попробуют довести эти объемы до 5 млн штук. В теплицах заранее увеличили посевные площади. Выращенное количество саженцев станет самым крупным на Дальнем Востоке.

– Сеянцы лиственницы даурской с закрытой корневой системой – наиболее востребованный и качественный посадочный материал. Для его выращивания важно строгое соблюдение всей цепочки технологического процесса. Как раз сейчас заканчиваются работы по прореживанию лиственницы, затем начнется вторая прополка от сорняков. В оборудованных теплицах ежедневно осуществляется полив сеянцев через поливальную систему с инжекторной установкой. Это позволяет вносить необходимое количество комплексных удобрений и проводить необходимые обработки, – рассказала главный инженер КГСАУ «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» Елена Табакаева.

Тепличный комплекс Хабспецхоза – самый крупный на Дальнем Востоке, он включает 27 теплиц общей площадью 1,66 га. В каждой выращивают до 150–200 тысяч штук сеянцев лиственницы. По достижении стандартных размеров сеянцы выкапывают и используют при осенней посадке леса. Часть посадочного материала будет использована при выполнении лесокультурных работ следующей весной.

Кроме лиственницы, специалисты Хабспецхоза выращивают сосну кедровую корейскую, в том числе и для декоративных целей. На территории лесного питомника еще в 2003 году в качестве эксперимента была создана маточная плантация кедров для получения семян с улучшенными наследственными и генетико-селекционными признаками.

– В прошлом году мы заложили «школу» из трехсот кедров семилетнего возраста, к которым планируется в 2022 году привить материал из маточной плантации. Привитые деревья дают ранний урожай. Так, например, в 2019 году нами было реализовано более 500 привитых кедров, – рассказала ведущий инженер КГСАУ «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» Татьяна Кя.

Напомним, лесовосстановительные работы начинаются весной, но основной объем посадок проходит летом и осенью. Лес высаживают в первую очередь там, где насаждения погибли от пожаров или были вырублены. В настоящее время лесовосстановление уже проведено на площади 5,6 тыс. га. Всего же в этом году сеянцами засадят 6,6 тыс. га. Для этого во всех 17 питомниках региона к посадочному сезону вырастили 13,3 млн сеянцев. К 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» проведение лесовосстановительных работ запланировано на всех территориях, где деревья были вырублены или погибли от пожаров.