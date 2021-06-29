200 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 83 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 187
Хабаровский район — 13
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1354 койки. Свободно 385. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 153 378 жителей края, полностью завершили вакцинацию 118 777 человек.
Всего на лечении находится 2431 человек. В том числе 969 стационарно, 1462 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 121 случай Covid-19. 52 210 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 29.06.2021в 09:26. В рубриках: Медицина.
- На 30% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Хабаровском крае
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 182 новых случая COVID – 19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 119 новых случаев COVID – 19
- Новые пункты вакцинации открылись на Дальневосточной железной дороге
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая COVID – 19