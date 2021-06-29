Новый 16-срезовый компьютерный томограф установили в городской поликлинике №3 в Хабаровске. Работы проведены в рамках исполнения поручения врио губернатора края Михаила Дегтярева. Поручение было дано 6 ноября 2020 года в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На новое оборудование выделили субсидию в 22 млн рублей из средств краевого бюджета. Томограф уже подключен к системе Центрального архива медицинских изображений по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Обследования на компьютерном томографе планируют проводить в две смены. В день проходимость пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию составит 12 человек. По словам главного врача городской поликлиники №3 Ольги Гусевой, при необходимости пропускную способность увеличат. Томография – эффективный способ оценить состояние сосудов и сердца, суставов, спинного и головного мозга, позвоночника, органов малого таза, грудной клетки.

– Сейчас томограф будут использовать для диагностики пневмонии. После победы над коронавирусной инфекцией его переведут в плановую работу. Скоро и в других городах откроются КТ-кабинеты. В городской больнице №2 в Комсомольске-на-Амуре, до конца года в Бикине, в ККБ №1 Хабаровска планируем установить 64-срезовый томограф в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», там же отремонтирован 16-срезовый КТ-аппарат, планируется к покупке еще один, по программе переоснащения тяжелого оборудования в клинико-диагностическом центре ждут новое оборудование. Суммарно до конца года в Хабаровском крае установят 9 новых КТ-аппаратов, – рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В Хабаровском крае функционирует 7 СКТ-центров. С начала пандемии коронавирусной инфекции проведено 149540 исследований, в среднем в день – 180. На пике второй волны COVID-19 в день выполняли до 1100 исследований.