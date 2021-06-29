Сегодня утром в Хабаровск рейсовым самолетом компании «Аэрофлот» была доставлена партия вакцины от коронавируса. 50 000 доз «ГамКовидВак» (Спутник V) Министерство здравоохранения России распорядилось направить в регион после того, как в ведомство обратился врио губернатора Михаил Дегтярев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Поступившую вакцину распределят по всем медицинским организациям Хабаровского края.

— Три дня, со пятницы по воскресенье, мы работали и в поликлинике, и в мобильном пункте вакцинации в ТРК «Броско Молл» только вторым компонентом вакцины. Люди ежедневно подходили, интересовались, можно ли сделать первую прививку. Гражданам объясняли, что вакцинация в полном объеме возобновится с поступлением новой партии вакцины. То, что к нам пришло сегодня 50 000 доз, очень хорошо. Такой объем позволит и нам, и другим медицинским организациям работать спокойно на протяжении почти месяца. Вчера мы сделали только в мобильном пункте вакцинации 224 прививки, хотя еще месяц назад поток желающих не превышал в день 30-40 человек, — рассказал главный врач хабаровской поликлиники № 16 Максим Горелов.

Напомним, что накануне в Хабаровский край было доставлено 18 000 доз вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V). Всего на сегодняшний день регион получил почти 230 000 доз вакцины от коронавируса.

Первым компонентом привиты уже 153 378 жителей края, а 118 777 человек полностью завершили вакцинацию двумя компонентами. Ежесуточно в регионе прививку делают около 3 000 человек.

— Мы восстановили в полном объеме вакцинацию в мобильном пункте в «Арене Ерофей». Спрос огромный. Около 300 человек к нам приходит в день. Здесь большой микрорайон, и людям удобно после работы или в выходной день прийти и вакцинироваться. Мы даже отмечаем, что жители, которые были у нас на вакцинации утром, вечером приводят родных, близких, друзей. Радует, что больше стало молодежи, потому что эта категория населения тоже болеет. Мы видим эту тенденцию по вызовам, которые поступают в поликлинику, — рассказала главный врач хабаровской поликлиники № 11 Ольга Костина.

Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек заполняет анкету и согласие. Для ускорения процедуры вакцинации можно прийти в поликлинику или мобильный пункт вакцинации с уже готовыми бумагами. Бланки доступны для скачивания на сайте краевого минздрава https://zdrav.khv.gov.ru/node/9295.

В ближайшие дни откроется еще 4 мобильных пункта в разных районах Хабаровска: в ТЦ «Южный парк», ТЦ «Большая Медведица», ТЦ «Стрелка» и магазине «Леруа Мерлен» в Краснофлотском районе. Прорабатывается вопрос открытия мобильных пунктов вакцинации в Комсомольске-на-Амуре.

Зампред краевого правительства Евгений Никонов поручил краевому минздраву оценить возможность работы в таких «уголках здоровья» с 10 до 20 часов (при необходимости — до 22 часов) без выходных дней. К работе в них привлекут студентов ДВГМУ и медицинского колледжа, а также волонтеров, которые будут помогать с оформлением документов.