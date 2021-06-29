Спортсмен Сергей Чернышев, представляющий Хабаровский край, одержал уверенную победу на первом в истории чемпионате Европы по брейкингу. На соревнованиях он выступал вместе с товарищами по команде из других регионов страны Артемом Жуком, Дмитрием Белоноговым, Александром Олюниным и Назипом Миникаевым. На старте турнира в формате 5х5 россияне выиграли у австрийцев, в полуфинале с «сухим» счетом одержали верх над итальянцами, а в финале с разгромным счетом 10:0 победили испанцев. Всего в соревнованиях, которые прошли в Олимпийском парке в Сочи, приняли участие около 100 танцоров из 30 стран.
– Собой доволен, у меня как раз еще 27 июня и день рождения был. Мне исполнился 21 год, и этот день я, конечно, уже никогда не забуду, это был лучший праздник и лучший подарок, – рассказал чемпион Европы по брейкингу.
В послужном списке Сергея Чернышева, больше известного в танцевальном сообществе как Bboy Bumblebee, уже есть победа на Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. В этом году он также стал чемпионом России в командном турнире (3х3), завоевав главный трофей соревнований вместе с Артемом Роем и Дмитрием Белоноговым.
Напомним, в мае спортсмен приезжал в Хабаровск, где стал почетным гостем и судьей соревнований по брейкингу «Олимпийские надежды». Он также встретился с главой региона Михаилом Дегтяревым, с которым они обсудили варианты развития этого вида спорта в крае и договорились о совместной работе в этом направлении.
– Сегодня я чувствую большую поддержку от региона и очень рад что представляю Хабаровский край. Первый результат есть, двигаемся дальше. Я думаю, вместе мы добьемся больших побед, – сказал Сергей Чернышев.
Отметим, ранее Международный олимпийский комитет одобрил включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года. На данный момент россияне входят в число ведущих танцоров мира и являются одними из главных претендентов на медали в Париже.
Эта запись была опубликована 29.06.2021в 15:01. В рубриках: Спорт.
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