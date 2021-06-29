Приём абитуриентов по программам высшего образования в Хабаровском крае проводят 14 вузов. В 2021 году в них предусмотрено 5683 бюджетных места – на 11% больше, чем в прошлом году.
В сравнении с прошлым годом больше студентов-бюджетников будет зачислено в Тихоокеанский Государственный университет (на 238 человек), в Дальневосточный Государственный университет путей сообщения(на 181 студента) и в Хабаровский Государственный институт культуры (на 130 человек).
Для абитуриентов – 2021 произошли важные изменения, связанные с процессом поступления:
— В предыдущие годы для абитуриентов предоставлялась возможность подачи документов в 5 вузов на три направления подготовки в каждый. В 2021 году количество направлений увеличено до 10.
— Оригиналы документов (аттестат, согласие на зачисление) привозить в приёмные комиссии не надо. Абитуриенты смогут предоставить их в течение первого года обучения.
— Если для поступления нужен медосмотр, его тоже разрешается пройти не сейчас, а уже после зачисления, в течение первого учебного года.
Приказ о зачислении целевиков и поступающих в рамках особой квоты – сирот и инвалидов – будет подписан 6 августа. Основной этап зачисления закончится подписанием приказа 17 августа.
Эта запись была опубликована 29.06.2021в 15:02. В рубриках: Общество.
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