По данным специалистов Дальневосточного УГМС, гребень верхнеамурского паводка сегодня смещается по территории Амурской области у села Константиновка с превышением опасных отметок. До этого участка на всем протяжении Верхнего Амура наблюдается спад воды интенсивностью от 4–165 см/сутки. Но такая картина продлится недолго. Уже к 7-8 июля «большая» вода подойдет к краевой столице.

– Гидрологи прогнозируют, что пик паводка придет к Хабаровску 7-8 июля, ожидается подъем воды до отметок 500–550 см. При этом неблагоприятные явления у города начинаются от 450 см, а опасные – при 600 см. Сегодня утром уровень Амура у краевой столицы был 330 см, прибавив за сутки 7 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем воды на 15–20 см, – отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

У Комсомольска-на-Амуре сейчас продолжается небольшой спад воды. Утром уровень здесь составил 427 см, снизившись на 4 см за сутки. Паводок подойдет к городу Юности 14–16 июля также с превышением неблагоприятных отметок. Специалисты ожидают уровень 500-600 см, при этом неблагоприятные явления начинаются от 450 см, опасные – при 650 см.

С учетом данного гидрологами прогноза в зоны возможного затопления могут попасть территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. Ситуация с паводками на Амуре находится на особом контроле оперативного штаба, который был специально создан по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева на последнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Штаб уже раздал всем районам необходимые инструкции. Так, в муниципалитетах приступят к осмотру защитных сооружений, а в ближайшее время начнутся работы до их дополнительной отсыпке. Также власти на местах откорректируют перечень домов, участков, дорог и других объектов, которые могут попасть в зону затопления. Не дожидаясь опасных отметок, в регионе начнут готовить пункты временного размещения населения – пока по одному на город или район.

Сейчас в крае продолжается круглосуточный мониторинг уровней воды, его ведут с 62 гидропостов. Силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Общая группировка спасателей насчитывает около 5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.

Населению, проживающему или имеющему участки в зонах, подверженных подтоплению, рекомендуется следить за развитием паводковой обстановки. В случае приближения опасности нужно будет вовремя предпринять меры по сохранению имущества.