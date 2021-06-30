219 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 114 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 154
Хабаровский район — 31
Имени Лазо район — 21
Николаевский район — 3
Нанайский район — 4
Бикинский район — 4
Ванинский район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1354 койки. Свободно 365. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 155 740 жителей края, полностью завершили вакцинацию 120 177 человек.
Всего на лечении находится 2535 человек. В том числе 989 стационарно, 1546 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 340 случаев Covid-19. 52 324 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 30.06.2021в 09:38. В рубриках: Медицина.
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