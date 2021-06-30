В 12-этажном доме №25, расположенном на улице Профессора Даниловского в Хабаровске, в 2019 году была заменена кровля, а в начале этого года – пассажирский лифт. Работы выполнены по программе капитального ремонта. Сейчас завершается установка второго лифта. Замену ведут также по линии капитального ремонта. Как продвигаются работы, проверили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства края, побывав в доме и пообщавшись с жильцами.

– Замена лифтов или ремонт крыши – очень дорогостоящие процедуры. Поэтому на собрании собственников жилья было решено для замены второго лифта воспользоваться системой заимствования на 15 лет. Первая часть работ прошла хорошо. Собственники остались довольны и качеством кровли, и уже работающим новым лифтом, – рассказал председатель совета дома Никита Субочев.

Как пояснили представители фонда капитального ремонта, с декабря 2020 года появилась возможность передать обязательства перед подрядчиком по оплате замены лифтов финансовому агенту – банку. При этом между банком и фондом капремонта будет заключен договор факторинга о рассрочке платежей до 7 лет. Оплату вознаграждения банку по договору выполнит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Хабаровский фонд капремонта решил применить схему факторинга, дом по ул. Проф. Даниловского попадает под эту схему, так как в нем все лифты будут введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года, что соответствует условиям факторинга.

– В Хабаровском крае насчитывается почти 4,5 тысячи лифтов, часть из которых устарела. К началу 2021 года Фонд капремонта уже обновил 1751 единицу лифтового оборудования, на что было затрачено 3,3 млрд рублей, собранных собственниками жилья. Как минимум половина лифтов в регионе сейчас подлежит обновлению. Фонд капремонта стремится по возможности ускорить этот процесс, поэтому собирается обновить 157 лифтов, и часть из них благодаря факторингу, то есть средства не нужно будет копить годами, а можно будет занять в банке и сразу сделать ремонт. Людям это ничего не будет стоить, так как проценты выплатит Госкорпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ, – отметила заместитель директора фонда капитального ремонта, начальник финансово-экономического управления Ольга Волчек.

В ближайшее время с применением факторинга предполагается обновить лифты в 47 домах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, что обойдется в примерно в 288 млн рублей. Регион одним из первых в России подает заявку на осуществление факторинговых операций по капремонту. Замена лифтов по факторингу позволит высвободить ранее накопленные средства для проведения других видов работ. К примеру, освободившиеся таким образом суммы собственники смогут пустить на ремонт крыш, обновление которых также обходится дорого и требует времени для сбора необходимых средств.

Напомним, в России в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза (ТР ТС 011/2011) лифты, которые не были приведены в соответствие с техрегламентом до 15 февраля 2025 года, должны будут подлежать обязательной остановке. Ускорение ремонтов с использованием факторинга поможет решить и эту проблему.