В настоящее время под Воронежским шоссе протягивается футляр, в который позже будет проложена водопроводная чугунная труба диаметром 60 мм.
«Укладка происходит методом продавливания. Если коротко – в подготовленный прокол под дорогой уложена управляющая балка, в неё помещается силовой цилиндр, затем сам футляр под будущую трубу и методом нагнетания гидравлической жидкости футляр под давлением внедряется в породу. Ну а порода потом вынимается», — рассказал Александр Кропачев, представитель горно-буровой компании, осуществляющей таких работы по всей России.
«Этот способ прокладки трубы применяется в тех случаях, когда проведение работ открытым способом невозможно – под автомобильными трассами, железнодорожными путями или, например, линиями электропередачи, — добавил Александр Писарев, руководитель МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»
Все работы идут по графику. Непосредственной прокладке трубы предшествовала большая подготовительная работа, с изучением рельефа местности, степени её заболоченности, пород почвы и т.д.
От реализации этого проекта зависит дальнейшее развитие микрорайона Ореховая сопка. Без водопровода невозможно развивать жилищное строительство, строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц. Протяжённость прокладываемой от Воронежского шоссе до ул. Совхозной нитки водопровода — более 2 км. Работы начались 1 апреля, завершить их планируется к концу года.
Эта запись была опубликована 30.06.2021в 15:54. В рубриках: Общество.
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