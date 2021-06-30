В администрации города прошло совещание с участием руководителей городского управления торговли, питания и бытового обслуживания, зам. начальника управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, руководителей торговых центров, сетевых предприятий торговли, общественного питания. Обсуждали вопросы усиления мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Руководителям предприятий рекомендовано неукоснительное исполнение требований Роспотребнадзора, в частности:

— информирование покупателей о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции (с помощью объявлений и напоминаний сотрудников)

— контроль за использованием персоналом одноразовых масок, антибактериальных средств

— использование права отказа в обслуживании, если посетитель не применяет средства индивидуальной защиты (маску). Это право сотрудников подтверждено решением Верховного Суда РФ от 22.10.2020 г.