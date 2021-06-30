В Хабаровском и имени Лазо районах введен режим чрезвычайной ситуации. Причина – переувлажнение почв сельхозпредприятий и, как следствие, гибель посевов. На сегодняшний день в региональном министерстве сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности формируется реестр пострадавших хозяйств. В дальнейшем он будет направлен в Минсельхоз РФ, где будет принято решение о выделении финансовой помощи.

По предварительным данным администраций пострадавших муниципальных образований, гибель посевов сельскохозяйственных культур установлена в 11 хозяйствах на площади 1385,3 га. Так, в Хабаровском районе ущерб нанесен пяти хозяйствам на площади 864,4 га (зерновые культуры – 64 га, соя – 560,4 га, кормовые культуры – 240 га). В районе им. Лазо пострадало шесть предприятий. Общая площадь составила 520,9 га, в том числе зерновые культуры – 203 га, соя – 39,3 га, картофель – 3 га, кормовые культуры – 275,6 га.

– Ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей края предварительно оценивается в 21 млн рублей. В настоящее время формируются комиссии по обследованию пострадавших объектов растениеводства, – сообщили в минсельхозе края.

В ведомстве также отметили, что реестр пострадавших хозяйств и акты обследования будут направлены в Министерство сельского хозяйства РФ в месячный срок. В ведомстве после рассмотрения документов будет принято решение о выделении финансовой помощи за счет средств федерального бюджета.

Руководителям хозяйств края рекомендовано завершить работу по страхованию урожая сельскохозяйственных культур на всей посевной площади или заявить о проблемах в процессе страхования.