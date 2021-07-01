За сваливание в общую кучу раздельно собранного мусора нужно привлекать к ответственности операторов по обращению с отходами. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил Президент Владимир Путин, отвечая на блок вопросов по мусорной реформе. На эту тему россияне направили в адрес главы государства несколько тысяч обращений, в основном о несправедливых тарифах на вывоз ТКО и отсутствии мусоросжигательных заводов. Глава государства отметил, что сейчас делаются только первые шаги, потому что раньше отходами никто не занимался. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Работа большая, останавливать мы ее не собираемся. На вопиющие случаи будем реагировать. Но есть вещи, которые недопустимы. Когда граждане, например, осуществляют раздельный сбор, а потом все это сваливают в одну машину. Таких недобросовестных операторов надо привлекать к ответственности, — заявил Владимир Путин.

Проблема раздельного сбора мусора актуальная для всех регионов страны. В Хабаровском крае ведется активная работа в этом направлении. По данным регионального министерства ЖКХ, на сегодняшний день в крае оборудовано 346 контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

— Министерство ЖКХ края поставило в приоритет мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами: информирование населения по раздельному сбору, работа в предприятиями-переработчиками, благоустройство дворовых площадок контейнерами по раздельному сбору ТКО. Жители в городах края уже получили возможность сортировать мусор и экономить на этом, в городе Хабаровске активистами некоммерческих организаций создана интерактивная карта с пунктами приема различных фракций ТКО. Предприятия переработчики начали выпуск продукции из вторичного сырья, что говорит о том, что свою роль в продвижении реформы играет бизнес. Исполнительная власть поддерживает инициативу населения края, воплощая проекты по внедрению раздельного сбора на территории региона, — отметил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

С 1 марта 2020 года вступили в силу новые правила накопления твердых коммунальных отходов, разработанные министерством. Теперь жители многоквартирных домов могут на общем собрании решить перейти на раздельный сбор, определить один из способов накопления ТКО и заключить договор на оказание услуг по утилизации отходов с любой из организаций, которые занимаются переработкой мусора.

Еще одним инструментом по популяризации раздельного сбора мусора может стать механизм предоставления грантов организациям и предпринимателям. Порядок выделения средств сейчас разрабатывается министерством. Планируется, что грант можно будет использовать на изготовление и установку контейнеров для раздельного сбора ТКО, создание новых или увеличение существующих мощностей по обработке и утилизации ТКО, установку фандоматов или пунктов приема вторичного сырья.