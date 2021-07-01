Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему выступает за добровольную вакцинацию. С этого вопроса глава государства начал «Прямую линию» с населением. Как подчеркнул Владимир Путин, было предложение перенести вакцинацию против ковида в календарь обязательных прививок, но депутаты Госдумы эту инициативу не поддержали. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но в случае подъема эпидемии в регионах руководители могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это все в рамках закона 1998 года. Обязательные правила по вакцинации необходимы для того, чтобы не вводить новый общероссийский локдаун, — подчеркнул президент.

Как сообщили в министерстве здравоохранениях Хабаровского края, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции привито 158 679 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек.

— Иммунизация населения организована в 6 мобильных пунктах в разных районах Хабаровска: в ТЦ Броско молл, Арене «Ерофей», Леруа Мерлен в Краснофлотском районе, БЦ Пушкинский, в медицинском кабинете на ж/д вокзале. Сегодня ещё открылся новый пункт в ТЦ «Стрелка». Мы стараемся пункты вакцинации сделать максимально удобными для жителей. К иммунизации подключилась частная клиника, сделать прививки можно и в поликлиниках по месту жительства. К работе в пунктах вакцинации будут привлечены студенты ДВГМУ и медицинского колледжа, а также волонтеры, которые будут помогать с оформлением документов. Мы прорабатываем вопрос открытия новых мобильных пунктов в Комсомольске-на-Амуре, — отметила заместитель министра здравоохранения края Елена Волкова.

Добавим, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 340 случаев Covid-19. 52 324 человека выздоровело.