238 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 89 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 168

Комсомольск — 23

Хабаровский район — 23

Нанайский район — 6

Ульчский район — 4

Амурский район — 7

Вяземский район — 7

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1415 коек. Свободно 361. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 158 679 жителей края, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек.

Всего на лечении находится 2679 человек. В том числе 1054 стационарно, 1625 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 578 случаев Covid-19. 52 413 человек выздоровело.