238 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 89 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 168
Комсомольск — 23
Хабаровский район — 23
Нанайский район — 6
Ульчский район — 4
Амурский район — 7
Вяземский район — 7
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1415 коек. Свободно 361. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 158 679 жителей края, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек.
Всего на лечении находится 2679 человек. В том числе 1054 стационарно, 1625 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 578 случаев Covid-19. 52 413 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 01.07.2021в 10:36. В рубриках: Медицина.
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