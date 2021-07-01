Специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» появилась в «Хабаровском техническом колледже» по инициативе правительства Хабаровского края еще в 2017 году. Снизить дефицит грамотных управленцев ТСЖ, ЖЭУ и управляющих компаний призваны дипломированные специалисты, которые выходят из стен учебного заведения. Накануне один из таких выпусков посетили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Напутствие начинающим специалистам дал заместитель министра ЖКХ края Станислав Кондаков.

— Ваши знания помогут решать реальные проблемы, потому что из 16 выпускников у 4 красные дипломы — достойное пополнение кадров в этом году. В сфере ЖКХ сейчас действительно нужны управленцы-профессионалы. Понимание современных процессов и технологий обеспечивает продуктивное расходование энергетических ресурсов, качественные жилищно-коммунальные услуги, помогает грамотному взаимодействию всех участников процесса в этой сложной области, — отметил Станислав Кондаков.

Хабаровский технический колледж готовит дипломированных специалистов в сфере ЖКХ уже второй год подряд. Большинство студентов первого выпуска сейчас трудятся в ЖЭУ региона. Выпускница Влада Каджаева, пришедшая на церемонию к своим будущим коллегам, поделилась впечатлениями от выбранной специальности.

— Моя трудовая деятельность началась в управляющей компании Хабаровска. Я сразу ощутила себя востребованным специалистом. После колледжа стало понятно, как много разнообразных знаний нам дало обучение. Оно помогает мне раскрыть себя в профессии и работает на перспективу, — сказала она.

По словам директора колледжа Алексея Шишкина, выпускникам с таким дипломом не стоит спешить получать высшее образование. Спектр знаний, приобретенных в колледже, настолько широк, что сейчас на рабочем месте им можно точно определиться: специализироваться ли на инженерии, строительстве, а может направиться в юридическую область.

Напомним, что сегодня около 20 ссузов в России бесплатно обучают студентов по специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Есть такая возможность и в Хабаровском крае. Хабаровский технический колледж ведет по ней прием как на дневную, так и на заочную форму.