В Хабаровском крае началась приемная кампания в высшие учебные заведения. Заявления от абитуриентов принимают 14 вузов, включая филиалы. В 2021 году предусмотрено 5,7 тысяч бюджетных мест – это на 11% больше, чем в прошлом году. Увеличены контрольные цифры приема по программам бакалавриата и специалитета на 670 мест. Так, 5,2 тысячи мест предусмотрено для поступления абитуриентов на очную форму обучения и более 550 мест на очно-заочную (вечернюю) и заочную формы.

По инженерно-техническим направлениям подготовки добавлено более 200 бюджетных мест, по образованию и педагогике – 150, искусству и культуре – около 100. Увеличилось количество бюджетных мест и для будущих медиков – Дальневосточный государственный медицинский университет готов принять более 450 человек, – рассказал Алексей Сундуков, начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями минобрнауки края.

Также в сравнении с прошлым годом больше студентов-бюджетников будет зачислено в Тихоокеанский государственный университет – на 238 человек, в Дальневосточный государственный университет путей сообщения – на 181 человека, в Хабаровский государственный институт культуры – на 130 человек, в университеты Комсомольска-на-Амуре – на 86 человек. По программам магистратуры на бюджетные места в крае планируется зачислить 785 человек. Еще 700 человек смогут обучаться в вузах по программам среднего профессионального образования.

Для бюджетников предусмотрено два этапа зачисления. С 4 по 6 августа пройдет этап приоритетного зачисления. Он касается тех, кто претендует на целевые места и поступающих в рамках особой квоты – сироты и инвалиды. Второй – основной этап, он завершится 17 августа.

Увеличилось и количество направлений, по которым можно одновременно подать документы. Если раньше абитуриенты могли подать документы в пять вузов на три направления подготовки в каждый, то в этом году количество направлений увеличено до десяти. Оригинал аттестата в приемные комиссии привозить не нужно, однако его необходимо предоставить в течение первого года обучения.

Если для поступления нужен медосмотр, его можно пройти после зачисления – в первый учебный год. Помимо этого, подать документы в вузы можно дистанционно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Воспользоваться им можно через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Также есть возможность подать заявление через личный кабинет абитуриента на сайтах вузов.

– При помощи суперсервиса абитуриенты могут направить заявление о зачислении на программы бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на бюджетные места. На данный момент нам поступило 166 таких заявлений, – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ТОГУ Алевтина Зозолева.

Кроме того, идет прием в техникумы и колледжи края. Зачисление проходит на основании документа об образовании. Абитуриентам не нужно сдавать экзамены. Вступительные испытания предусмотрены только при поступлении по направлениям: «Музыкальное искусство», «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Техносферная безопасность и природообустройство», «Здравоохранение и медицинские науки», «Педагогика дополнительного образования». Они проводятся для определения способностей и личностных качеств абитуриентов.

В этом году в колледжи и техникумы края планируется зачислить 8260 человек. Обучение по программам среднего профессионального образования бесплатное.