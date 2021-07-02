256 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 124 человека. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 176
Комсомольск — 20
Хабаровский район — 23
Вяземский район — 17
Совгаванский район -1
Ванинский район — 5
Николаевский район — 11
Амурский район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1415 коек. Свободно 336. На лечении находится 12 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 162 354 жителя края, полностью завершили вакцинацию 124 163 человека.
Всего на лечении находится 2 807 человек. В том числе 1079 стационарно, 1728 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 834 случая Covid-19. 52 537 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 02.07.2021в 09:49. В рубриках: Медицина.
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