Краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня вновь ждет своих посетителей в эти выходные. Возле арены «Ерофей» сезонная торговля развернулась полтора месяца назад. В июне фермеры реализовали 9,9 тонн продукции на два миллиона рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, по субботам и воскресеньям гости ярмарки могут купить сезонные овощи, ягоду, а также мясную, рыбную и молочную продукцию от местных фермеров. Сюда еженедельно со своим товаром приезжают более 30 сельхозпроизводителей из Хабаровского, Вяземского, Бикинского района и района имени Лазо. А в июле организаторы ожидают участников из Нанайского района.

– Мы второй год организуем торговлю здесь, на площадке возле арены «Ерофей». И она пользуется популярностью у местных жителей. Одно из основных условий: участники должны реализовывать только свою продукцию. По сезону ассортимент расширяется. На прилавках появился молодой картофель, огурцы и клубника. В скором времени посетители смогут приобрести помидоры, малину. К концу июля ждем на прилавках первые перцы и баклажаны, – сообщили организаторы ярмарки.

К слову, места на ярмарке предоставляются на льготной основе. Участникам необходимо оплатить только вывоз мусора. По вопросам участия можно обращаться в АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»: г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 801, тел. (4212) 64-30-10, e-mail: info@ksf27.ru.

Ярмарка будет работать до 24 октября по субботам и воскресеньям с 08:00 до 15:00.