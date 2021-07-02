С 1 июля почтальоны продолжают доставку пенсий и социальных пособий своим клиентам на дом.

«Для получения социальных выплат на Почте не требуется открытия банковского счета – почтальон доставляет пенсию по утвержденному графику на дом вместе с выплатным документом», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Почтальоны доставляют пенсию клиентам по именным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, где указаны все виды начисленных выплат. Благодаря этому пенсионеры получают предельно ясную информацию, как по периодам выплат, так и по источникам поступления денежных средств. Такую квитанцию получают только клиенты Почты России.

Для того, чтобы стать клиентом Почты России и получать пенсию по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и указать способ получения «с доставкой на дом». Клиентам, которые традиционно получают пенсию в почтовых отделениях связи и теперь желают получать на дому, достаточно направить уведомление в территориальный Пенсионный Фонд, указав о переходе на получение «с доставкой на дом». В случае, если человек переехал на другой адрес, то ему необходимо направить уведомление в территориальный Пенсионный Фонд, указать новый адрес постоянного фактического проживания, по которому нужна будет доставка пенсий.

Получая пенсию на дому клиенты Почты России могут воспользоваться и другими востребованными услугами: оформить подписку на газеты и журналы, заказать у почтальона бесплатную доставку продуктов питания, оплатить коммунальные услуги, оформить страховку и др. За любой принятый платеж почтальон предоставляет кассовый чек с помощью мобильного почтово-кассового терминала.

Дополнительную информацию о доставке пенсий и оказания услуг клиенты могут уточнить по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000, а также на сайте Почты России или в мобильном приложении. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных.