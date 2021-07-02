Накануне на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония вывода из цеха и спуска на воду корвета «Резкий». Заключительный этап строительства корабля охраны ближней морской зоны совпал с 85-летней годовщиной предприятия. От имени врио губернатора края Михаила Дегтярева работников завода поздравил с юбилеем министр промышленности региона Сергей Денисенко.

– Уважаемые амурские судостроители! Правительство края уделяет большое внимание отрасли судостроения как ведущей в экономике региона. На наших глазах вышел на завершающий этап работ корвет «Резкий» проекта 20380. Судно послужит дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Спасибо за ваш труд и с праздником! – сказал Сергей Денисенко.

«Резкий» строился в течение пяти лет и стал четвертым корветом, выпущенным на АСЗ. Сейчас его транспортировали на достроечную набережную. Здесь проведут заключительный этап работ – возведут мачтовый блок и будут готовить судно к испытаниям. Затем «Резкий» по Амуру отправится во Владивосток. Там он пройдет швартовные, заводские ходовые и государственные испытания. После их завершения корвет войдет в состав Тихоокеанского флота и будет патрулировать российские границы.

– По давней флотской традиции для корабля выбрали «невесту». Эта честь выпала мне. Для всех заводчан спуск на воду построенного судна – настоящий праздник, и я была рада поучаствовать в нем. Бутылка разлетелась, ударившись о борт, на мелкие осколки, так что кораблю теперь будет сопутствовать удача, – поделилась впечатлениями Ксения Завгороднева, первая в истории завода девушка-испытатель, на счету которой уже три построенных и испытанных корвета.

Отметим, что сегодня на Амурском судостроительном заводе строится 11 судов, среди них малые ракетные катера, грузопассажирские паромы для Сахалина. Над их производством трудятся 3400 человек. В ближайшее время будут заложены еще несколько корветов. На предприятии продолжается техническое перевооружение. Всего за 85 лет на АСЗ выпустили более 300 кораблей и судов различного назначения. Для ВМФ страны было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизельный и 56 боевых надводных кораблей.