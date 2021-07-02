В Хабаровском крае успешно реализуется задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по усилению финансовой помощи малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. С апреля мера поддержки в новых размерах оказывается на более чем 17,5 тысяч детей. Из них 80% получают выплату в максимальном размере.

Отметим, тема социальных выплат семьям с детьми была поднята накануне в ходе «Прямой линии» Владимира Путина. Жительница Астраханской области рассказала президенту о сложностях оформления меры поддержки. В свою очередь, в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края отмечают, что ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно в регионе назначается в соответствии с федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

– С 1 апреля этого года данная мера поддержки назначается по-новому. Ее размер на одного ребенка, в зависимости от доходов семьи, может составлять 50, 75 и 100% прожиточного минимума, установленного в регионе на детей. Кроме того, установлено правило «нулевого дохода». Оно введено для того, чтобы помощь оказывалась тем, кто действительно в ней нуждается. По объективным причинам дохода у семьи может не быть в течение 10 месяцев из 12 отчетного периода. При этом если хотя бы за один месяц доход будет подтвержден, то выплата будет назначена, – сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также отметили, что подача заявлений максимально упрощена. Для этого достаточно заполнить анкету на едином портале Госуслуг. Все необходимые данные специалисты минсоцзащиты края запросят в других ведомствах самостоятельно. Более подробную информацию можно уточнить в центре социальной поддержки по месту жительства.

С 1 апреля в регионе уже принято 37559 заявлений. Пособие в новом размере выплачивается на 17545 детей. В том числе, половина от прожиточного минимума, или 8557 рублей выплачивается на 2015 детей. Мера поддержки в размере 75% оказывается на 1487 детей. На остальных 14043 ребенка ежемесячная выплата производится в размере 17114 рублей, или сто процентов от прожиточного минимума, установленного на детей в крае.

Всего на данную меру поддержки в 2021 году предусмотрено около 4 млрд рублей. В связи с увеличением и перерасчетом размера выплаты региону дополнительно предусмотрено 1,2 млрд рублей, в том числе один млрд рублей – из федерального бюджета.