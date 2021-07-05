298 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 131 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 287
Охотский район — 9
Ванинский район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1435 коек. Свободно 223. На лечении находится 15 тяжелых пациентов, 12 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 167 812 жителей края, полностью завершили вакцинацию 126 960 человек.
Всего на лечении находится 3 237 человек. В том числе 1212 стационарно, 2025 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 707 случаев Covid-19. 52 973 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 05.07.2021в 10:02. В рубриках: Медицина.
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