Новый электропоезд сегодня отправился в первый рейс с железнодорожного вокзала в краевом центре по маршруту Хабаровск-1 – Николаевка.

— Буквально полгода назад мы обратились к руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он добавил, что краевые власти вместе с руководством Российских железных дорог планируют поставить в скором будущем скоростной поезд «Ласточка» на направлении до Комсомольска-на-Амуре.

— Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное – людям становится комфортнее, — отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Поезд 2021 года постройки, отличается от предшествующих моделей современными доработками. В числе прочего есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха: эта конструктивная особенность актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

— Между вагонами – автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать, — уточнил начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш.

Четыре вагона могут вмещать одновременно 354 человека. Первые пассажиры сразу же отметили удобство новой электрички ЭПЗД – 0065.

— Очень удобно, комфортно, светло, хорошо. Я даже сначала думала, что ошиблась, что это не моя электричка, — рассказала одна из первых пассажирок нового электропоезда Любовь Вишнякова.

— Прекрасные впечатления! Впервые в такой вагон попали. Уютно очень. Когда были электрички с сиденьями, как в автобусе, — неудобно как-то было. А здесь просторно, — поделилась дачница Людмила Герасимова.

Новый электропоезд, как сообщило руководство Дальневосточной железной дороги, будет курсировать из Хабаровска в направлении станций Николаевка, Волочаевка-1, Вяземская. Ежесуточно этими маршрутами пользуются около 1,3 тыс. пассажиров.