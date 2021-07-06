Хабаровский край по-прежнему находится в ожидании амурского паводка. Сегодня уровень реки у города на 17:00 достиг отметки 404 см. Гидрологи скорректировали свой предыдущий прогноз, теперь даты подхода основной волны отодвинулись на 8–10 июля. В эти дни у краевой столицы ожидается уровень воды в 500–550 см, при опасном уровне в 600 см.

– Сейчас паводок смещается у села Нагибово в ЕАО. В ближайшие двое суток у Хабаровска ожидается дальнейший подъем воды на 30–35 см. У Комсомольска-на-Амуре пока продолжается небольшой спад, сегодня Амур там установился на отметке 413 см, снизившись на 2 см за сутки. За ситуацией на реке наблюдают сразу с 13 гидропостов, – отметил начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также еще в шести районах, расположенных ниже по течению реки, продолжают готовиться к прохождению июльской волны. Ситуация находится на особом контроле в оперативном штабе, специально созданном по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева. Так, в Хабаровске уже развернули первые два пункта временного размещения населения: на базе общежития Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания и в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Решается, в каких районах необходимо установить спасательные посты. Подробнее ситуацию обсудят на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое пройдет в ближайшие дни.

Спасатели обращают внимание, что в этот сложный период населению необходимо соблюдать меры личной безопасности, находясь вблизи водных объектов. Тем, кто проживает или имеет участки в зонах, подверженных подтоплению, необходимо следить за развитием паводковой обстановки и вовремя предпринимать меры по сохранению своего имущества. При возникновении опасности подтоплений нужно немедленно сообщить на единый номер вызова экстренных служб 112.