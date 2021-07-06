297 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 130 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 263
Хабаровский район — 34
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1480 коек. Свободно 191. На лечении находится 27 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 1710 839 жителей края, полностью завершили вакцинацию 127 320 человек.
Всего на лечении находится 3 399 человек. В том числе 1289 стационарно, 2110 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 004 случая Covid-19. 53 103 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 06.07.2021в 10:34. В рубриках: Медицина.
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