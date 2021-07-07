299 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 168 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 261
Комсомольск — 9
Хабаровский район — 10
Имени Лазо район — 15
Ульчский район — 1
Солнечный район — 2
Вяземский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1480 коек. Свободно 153. На лечении находится 33 тяжелых пациента, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 175 074 жителя края, полностью завершили вакцинацию 127 687 человек.
Всего на лечении находится 3 525 человек. В том числе 1327 стационарно, 2198 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 303 случая Covid-19. 53 271 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 07.07.2021в 10:01. В рубриках: Медицина.
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